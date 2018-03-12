Видео: полуголая девушка верхом на коне вышла на танцпол клуба... И тут понеслось!

Ночной клуб в Майами-Бич закрыли после того, как на танцполе появилась девушка в бикини на лошади.
Стеснительное животное, которое не пожелало подчиняться наезднице, растрогало пользователей сети и заставило их потребовать закрыть заведение, передает moika78.ru.
Как сообщает Buzzfeed, пользователей сети возмутил опубликованный в социальных сетях ролик, на котором девушка в бикини выезжает на танцпол ночного клуба на лошади.
Вскоре администрация города приняла решение аннулировать лицензию заведения – инцидент оценили как угрозу здоровью людей и жестокость к животным. Мэр города Дэн Гелбер такое решение поддержал.
Подключилась к делу и полиция, где заявили, что лошадь находится в безопасности, а в отношении владельцев заведения заведут дело о жестоком обращении с животными.