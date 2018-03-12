Видео: полуголая девушка верхом на коне вышла на танцпол клуба... И тут понеслось!

Стеснительное животное, которое не пожелало подчиняться наезднице, растрогало пользователей сети и заставило их потребовать закрыть заведение, передает moika78.ru.

Как сообщает Buzzfeed, пользователей сети возмутил опубликованный в социальных сетях ролик, на котором девушка в бикини выезжает на танцпол ночного клуба на лошади.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Вскоре администрация города приняла решение аннулировать лицензию заведения – инцидент оценили как угрозу здоровью людей и жестокость к животным. Мэр города Дэн Гелбер такое решение поддержал.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube