Первый канал сделал Киркорову шикарный ремонт... Но зрители в бешенстве

Для певца и его семьи сделали библиотеку и полноценный детский театр. Стены одной из комнат, в которых проходил ремонт, были выложены солью, пишет Дни.ру .

"Лучше бы идеальные ремонты простым людям делали и показывали, а такие, как ФК сами все могут для себя купить и сделать! Не бедствуют…", – обрушился с критикой на создателей передачи один из пользователей сети. "Хотя Киркоров утверждает, что приучает детей к ограничениям, по дому этого не скажешь: особняк уже превратился в филиал „Диснейленда“, – возмутился другой.