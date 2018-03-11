Как две капли: фото Лепса с подросшей дочерью Евой растрогало Сеть

Григорий Лепс не из тех знаменитостей, которые любят выставлять свою личную жизнь напоказ.

На своей странице в Instagram российский певец в основном рассказывает о творчестве и постит снимки со своих концертов. Однако 6 марта он сделал исключение и поделился с поклонниками совместной фотографией со своей дочерью.

На ней Ева позирует в черном платье, а Григорий - в синем пиджаке, рубашке и галстуке в тон и черных брюках, пишет woman.ru.

Судя по подписи, кадр сделан после выступления певца на первой музыкальной премии «Жара Music Awards».

Меньше чем за сутки публикация набрала 20 тысяч лайков.

Фото с Евой в Instagram артиста размещено в этом посте вторым по счету (кликните на стрелочку справа):

A post shared by Григорий Лепс (@gvleps) on Mar 4, 2018 at 9:27am PST

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