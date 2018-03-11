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  • Как две капли: фото Лепса с подросшей дочерью Евой растрогало Сеть

Как две капли: фото Лепса с подросшей дочерью Евой растрогало Сеть

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Григорий Лепс в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

На днях 55-летний Григорий Лепс выложил в свой микроблог фотографию со своей 16-летней дочкой. Поклонники артиста были поражены тем, как Ева похожа на своего знаменитого отца.

Григорий Лепс не из тех знаменитостей, которые любят выставлять свою личную жизнь напоказ.

На своей странице в Instagram российский певец в основном рассказывает о творчестве и постит снимки со своих концертов. Однако 6 марта он сделал исключение и поделился с поклонниками совместной фотографией со своей дочерью.

На ней Ева позирует в черном платье, а Григорий - в синем пиджаке, рубашке и галстуке в тон и черных брюках, пишет woman.ru.

Судя по подписи, кадр сделан после выступления певца на первой музыкальной премии «Жара Music Awards».

Меньше чем за сутки публикация набрала 20 тысяч лайков.

Фото с Евой в Instagram артиста размещено в этом посте вторым по счету (кликните на стрелочку справа):

«Папина улыбка», «Какие все счастливые и довольные», «Папа и дочка - одно лицо», «Красавица дочь у Вас», «Копия папа!», «Как же похожа на вас дочь!»,

«А мне кажется, что черты лица мамины», - принялись активно обсуждать снимок фолловеры артиста. А как вы считаете, Ева больше похожа на маму или на папу?

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