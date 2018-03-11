Мать двоих детей потратила бешеные деньги на внешность секс-куклы и не собирается останавливаться

ФОТО: SWNS.com/SWNS.com

31-летняя Синди Мур потратила более $12 тыс. на экстремальное преображение, чтобы быть похожей на секс-куклу. В частности, она сделала себе искусственную грудь, нарастила волосы и три раза в месяц увеличивает губы. Но, несмотря на всё это, мать двоих детей из Манчестера всё равно недовольна своим внешним видом, сообщает New York Post.

"Я хочу ещё одну операцию на груди и подтяжку живота. Мне повезло с моей кожей, поэтому ботокс мне не нужен. Но впереди ещё долгий путь. Я хочу похудеть и ещё больше быть похожей на секс-куклу. Думаю, это сделает меня красивой", - говорит она.

A post shared by Cindy Moore UK Doll 🔥💯 (@iamdiamonddoll) on Mar 4, 2018 at 2:39pm PST

Поводом к таким кардинальным изменениям послужила измена жениха и отца её двоих детей. После рождения шестилетней Лейси и восьмилетнего Макса женщина набрала в весе, но после предательства решила взять себя в руки. Синди села на жёсткую диету и ходила на тренировки семь дней в неделю, благодаря чему похудела на 30 кг, но этого ей было мало.

A post shared by Cindy Moore UK Doll 🔥💯 (@iamdiamonddoll) on Dec 25, 2017 at 4:28pm PST

"Когда я впервые встретила своего бывшего, мне было 19 лет, и я стала выглядеть так же, как и сейчас, но не так экстремально. Но после того, как у нас появилось двое детей, я набрала около 45 кг и забросила себя", - признается она.