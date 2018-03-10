Волчек потеряла дар речи после скандальной выходки Ефремова

Актер Михаил Ефремов сильно удивил самарских зрителей своим поведением на сцене. Не меньше, по всей видимости, он поразил и своих коллег, а также других деятелей культуры, пишет Дни.ру.

Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек и вовсе, можно сказать, потеряла дар речь. По крайней мере говорить о произошедшем на гастролях он решительно отказалась. "Галина Борисовна по этому поводу категорически отказывается давать какие-либо комментарии", – цитирует радиостанция "Говорит Москва" ее помощницу.

Зато другие деятели российской культуры молчать не стали. В частности. на своей странице в Facebook на пагубную привычку актера намекнул поэт Александр Вулых. "Может, Миша Ефремов, и неплохой актер. Самобытный, на ходу вживающийся в роль, ежели роль у него связана с состоянием алкогольного изумления (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметил он.