В Сети обсуждают 44-летнюю звезду «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл

Фото Кейт Бекинсейл, сделанное на афтепати "Оскара", вышло в топ "Реддита".
И это не удивительно, ведь 44-летняя актриса выглядит прекрасно в облегающем платье с глубоким декольте. Лайф собрал 10 фото звезды, доказывающих, что настоящую сексуальность возрастом не испортить.
Сразу видно, что они редко заходят в "инстаграм" Кейт Бекинсейл, ведь звезда не скупится на откровенные снимки и часто выкладывает их на своей странице.
Кстати, Кейт не только красивая женщина, но и весьма интересная личность. И сейчас мы это докажем!
Со студенческих времён Кейт неплохо говорит по-русски — учась в Оксфорде, она изучала русскую литературу на языке оригинала.
Актриса часто и весьма изощренно ругается
Во всем виновата детская привычка — отчим Бекинсейл находил забавным, когда милая девочка ругалась, и всячески это поощрял.
У Кейт Бекинсейл нет актерского образования
Зато есть актёрская семья. Мама Кейт снималась в сериалах, а отец был известным британским актером театра, кино и телевидения. Сама девушка начала сниматься в кино сразу после окончания школы.
Для роли Авы Гарднер в фильме "Авиатор" актриса набрала девять килограммов
И это того стоило — фильм получил несколько "Золотых глобусов" и пять "Оскаров".
Кейт Бекинсейл утверждает, что была очень некрасивым подростком
По словам актрисы, в пятнадцать лет она была настоящей уродиной и мальчики совсем ею не интересовались. Должно быть, сейчас одноклассники Кейт кусают локти.
В юности актриса страдала анорексией
Возможно, этот факт как-то связан с предыдущим. Актриса признаётся, что в итоге встала перед выбором: быть человеком или профессиональной анорексичкой. К счастью, в результате девушка выбрала жизнь и здоровье.
В 2002 году Журнал Hello! назвал Кейт самой красивой женщиной Англии
И наша подборка доказывает — спустя шестнадцать лет Кейт по-прежнему достойна этого почётного звания.
Дочери Кейт уже 19 лет, и она начинающая актриса
Лили Мо Шин, дочь Кейт Бекинсейл от актёра Майкла Шина, пошла по стопам родителей и ещё в детстве снялась в нескольких фильмах.
Актриса регулярно радует поклонников новыми снимками в "Инстаграме"
На страницу Кейт подписано полтора миллиона человек, и её фотографии собирают сотни лайков.