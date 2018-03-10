В Сети обсуждают 44-летнюю звезду «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл

ФОТО: General/?2006 TopFoto

И это не удивительно, ведь 44-летняя актриса выглядит прекрасно в облегающем платье с глубоким декольте. Лайф собрал 10 фото звезды, доказывающих, что настоящую сексуальность возрастом не испортить.

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures/BT/ADM/Capital Pictures

Сразу видно, что они редко заходят в "инстаграм" Кейт Бекинсейл, ведь звезда не скупится на откровенные снимки и часто выкладывает их на своей странице.

ФОТО: Leon Brezer / MEGA/Leon Brezer / MEGA

Кстати, Кейт не только красивая женщина, но и весьма интересная личность. И сейчас мы это докажем!

Со студенческих времён Кейт неплохо говорит по-русски — учась в Оксфорде, она изучала русскую литературу на языке оригинала.

ФОТО: VALERIE MACON/AFP

Актриса часто и весьма изощренно ругается

Во всем виновата детская привычка — отчим Бекинсейл находил забавным, когда милая девочка ругалась, и всячески это поощрял.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

У Кейт Бекинсейл нет актерского образования

Зато есть актёрская семья. Мама Кейт снималась в сериалах, а отец был известным британским актером театра, кино и телевидения. Сама девушка начала сниматься в кино сразу после окончания школы.

ФОТО: COP/COP/BuzzFoto.com

Для роли Авы Гарднер в фильме "Авиатор" актриса набрала девять килограммов

И это того стоило — фильм получил несколько "Золотых глобусов" и пять "Оскаров".

ФОТО: EVERYBODY?S FINE/? Miramax Film Corp / TopFoto

Кейт Бекинсейл утверждает, что была очень некрасивым подростком

По словам актрисы, в пятнадцать лет она была настоящей уродиной и мальчики совсем ею не интересовались. Должно быть, сейчас одноклассники Кейт кусают локти.

ФОТО: Matt Sayles/AP

В юности актриса страдала анорексией

Возможно, этот факт как-то связан с предыдущим. Актриса признаётся, что в итоге встала перед выбором: быть человеком или профессиональной анорексичкой. К счастью, в результате девушка выбрала жизнь и здоровье.

ФОТО: FRED PROUSER/REUTERS

В 2002 году Журнал Hello! назвал Кейт самой красивой женщиной Англии

И наша подборка доказывает — спустя шестнадцать лет Кейт по-прежнему достойна этого почётного звания.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Дочери Кейт уже 19 лет, и она начинающая актриса

Лили Мо Шин, дочь Кейт Бекинсейл от актёра Майкла Шина, пошла по стопам родителей и ещё в детстве снялась в нескольких фильмах.

ФОТО: Vida Press

Актриса регулярно радует поклонников новыми снимками в "Инстаграме"

На страницу Кейт подписано полтора миллиона человек, и её фотографии собирают сотни лайков.