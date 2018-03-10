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  • В Антарктиде пингвины нашли камеру и устроили захватывающие съемки: невероятное видео

В Антарктиде пингвины нашли камеру и устроили захватывающие съемки: невероятное видео

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Видео снято в австралийскими учеными в Антарктиде. Запись опубликована на YouTube-канале Australian Antarctic Program.

Ролик случайно сняли на лежбище пингвинов рядом с австралийской научно-исследовательской станцией Моусон. Один из участников экспедиции Эдди Голт установил камеру на лед неподалеку от места их скопления. В какой-то момент пингвины обнаружили ее и подошли рассмотреть, но уронили, после чего она стала снимать небо. Птицы не растерялись, встали над камерой и продолжили рассматривать ее, словно позируя для селфи.

Ученые утверждают, что такие проявления интереса к технике — не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны.

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