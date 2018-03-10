В Антарктиде пингвины нашли камеру и устроили захватывающие съемки: невероятное видео

Ролик случайно сняли на лежбище пингвинов рядом с австралийской научно-исследовательской станцией Моусон. Один из участников экспедиции Эдди Голт установил камеру на лед неподалеку от места их скопления. В какой-то момент пингвины обнаружили ее и подошли рассмотреть, но уронили, после чего она стала снимать небо. Птицы не растерялись, встали над камерой и продолжили рассматривать ее, словно позируя для селфи.