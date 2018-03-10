Работа мечты? А ты готов жить на Багамах и присматривать за фламинго?

На курорте Баха-Мара на Багамских островах открылась вакансия главного офицера фламинго, от которого требуется проводить целый день на пляже и наблюдать за розовыми птицами, пишет Лайф.

ФОТО: Anna Omelchenko/PantherMedia / Anna Omelchenko

Помимо наблюдения за птицами, в обязанности офицера также входит тщательный уход и медобслуживание, встреча гостей отеля и знакомство их с окрестностями.

Для каждого такие условия покажутся раем, за который ещё и платят, но работа не такая легкая, как покажется на первый взгляд, и не каждый для нее подойдет.

Главными требованиями к работе мечты являются наличие ученой степени по зоологии, не менее пяти лет опыта работы с экзотическими животными и птицами, а также приличный багаж знаний о самих фламинго.

Не стоит забывать о коммуникабельности, ведь работа будет заключаться в общении не только с птицами, но и с посетителями курорта, для которых будет необходимо проводить экскурсии.