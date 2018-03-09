Ого-го! Сексуальная эстонская модель развлеклась с всемирно известным артистом

Эту красотку в свое время обвиняли в разрушении отношений Хети Тульве и Индрека Рохумаа. Модель просто увела возлюбленного у своей подруги.

Но всё уже в прошлом и красотка теперь живет в другой стране. Кажется, даме можно даже позавидовать, ведь она проводит время с певцом Джейсоном Деруло.