суббота, 10 марта 2018 г.
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  • Ого-го! Сексуальная эстонская модель развлеклась с всемирно известным артистом

Ого-го! Сексуальная эстонская модель развлеклась с всемирно известным артистом

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ФОТО: Instagram

Эстонская светская львица и модель Мирьям Вяльяотс, несколько лет назад оказавшаяся в любовном треугольнике, делится в соцсети снимком, вызывающим зависть.

Эту красотку в свое время обвиняли в разрушении отношений Хети Тульве и Индрека Рохумаа. Модель просто увела возлюбленного у своей подруги.

Но всё уже в прошлом и красотка теперь живет в другой стране. Кажется, даме можно даже позавидовать, ведь она проводит время с певцом Джейсоном Деруло. 

 

About last night @jasonderulo 💥💥💥 #jasonderulo #want #to #want #me #mydubai #🧡

Публикация от Mirjam Väljaots (@mirjamvaljaots)

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