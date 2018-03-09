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Вот это да! Ксения Собчак показала своего сына

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Ксения Собчак.

ФОТО: Scanpix

Ксения Собчак показала своего сына Платона, которого показывает не очень часто. 

При этом на фото даже немного видно лицо мальчика. Как выяснилось, Ксения и Платон пришли в гости к другой семье поздравить девочку с 8 марта. Конечно, малыш еще этого не понимает, но фото получилось очень милым. Хотя, конечно, не обошлось без хейтеров, которым снимок категорически не понравился, и они раскритиковали обстановку и саму Ксению Собчак, пишет 7d.org.ua.

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