суббота, 10 марта 2018 г.
Поклонник предъявил претензии не приехавшему в Таллинн Криду Репортаж из CatHouse
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  • Горячо, но целомудренно! Попа русской Ким Кардашян привела мужчин в восторг

Горячо, но целомудренно! Попа русской Ким Кардашян привела мужчин в восторг ГАЛЕРЕЯ!

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Модель Анастасия Квитко, которой неофициально присудили титул русской Ким Кардашян, обнажила на пляже свое сексуальное тело, пишет Elu24.  

22-летняя Анастасия Квитко живет в Америке, но сводит с ума людей со всего мира. И даже неудивительно, что тело этой красотки сравнивают со звездой реалити-шоу Ким Кардашян. 

Недавно русская красотка загорала на пляже в откровенном трико. Смотрите, как вам? 

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