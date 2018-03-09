Горячо, но целомудренно! Попа русской Ким Кардашян привела мужчин в восторг ГАЛЕРЕЯ!
9 марта 2018 г., 17:17
Модель Анастасия Квитко, которой неофициально присудили титул русской Ким Кардашян, обнажила на пляже свое сексуальное тело, пишет Elu24.
22-летняя Анастасия Квитко живет в Америке, но сводит с ума людей со всего мира. И даже неудивительно, что тело этой красотки сравнивают со звездой реалити-шоу Ким Кардашян.
Недавно русская красотка загорала на пляже в откровенном трико. Смотрите, как вам?