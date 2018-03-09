Жуткое фото! У Ольги Бузовой поплыло лицо

Внешность Ольги продолжает меняться. От симпатичной блондинки, какой она была в начале карьеры на «Доме-2», ничего не осталось. Увидев свежее фото в ее блоге, многие поинтересовались, кто это. Фанаты отметили, что из девушки европейской внешности Ольга «перекроилась» в азиатку. Подписчики предположили, что причина в фотошопе. По мнению других, она переборщила с уколами красоты и пластикой. Некоторые решили, что причина намного проще - неудачный ракурс и очки, которые совсем не идут певице, пишет 7d.org.ua.