Жуткое фото! У Ольги Бузовой поплыло лицо

Одно из свежих фото Ольги Бузовой поставило в тупик ее фанатов. Многие артистку просто не узнали.
Внешность Ольги продолжает меняться. От симпатичной блондинки, какой она была в начале карьеры на «Доме-2», ничего не осталось. Увидев свежее фото в ее блоге, многие поинтересовались, кто это. Фанаты отметили, что из девушки европейской внешности Ольга «перекроилась» в азиатку. Подписчики предположили, что причина в фотошопе. По мнению других, она переборщила с уколами красоты и пластикой. Некоторые решили, что причина намного проще - неудачный ракурс и очки, которые совсем не идут певице, пишет 7d.org.ua.
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