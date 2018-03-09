Медики назвали наилучший продукт против рака

Специалисты Йельского онкологического центра назвали те продукты питания, которые следует регулярно употреблять в пищу для предотвращения развития рака. Ученые утверждают, что всего две горсти орехов в неделю позволят человеку свести к минимуму риски развития онкологических заболеваний.
По мнению онкологов, «Еженедельное употребление в пищу грецких орехов, миндаля или кешью сокращает риски заболевания раком». Причем, медики пояснили, что эффективную противораковую защиту орехи обеспечивают даже при сравнительно небольшом объеме – всего две горсти в неделю, пишет Neformat.co.ua.
Также специалисты добавили, что употребление орехов помогает и тем, кто уже болен. Они утверждают, что «Грецкие орехи, кешью и миндаль увеличивают на 46 процентов шансы на выживание тех людей, кто уже страдает от онкологических заболеваний».
По мнению специалистов, наибольшая ценность в оздоровительном эффекте от употребления орехов в том, что они препятствуют повышению уровня сахара в крови и снижают уже повышенное содержание глюкозы. Снижение уровня сахара приводит к уменьшению воспаления, что повышает резистентность организма к развитию злокачественных опухолей.