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Медики назвали наилучший продукт против рака

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Миндальные орехи.

ФОТО: wikipedia.org

Специалисты Йельского онкологического центра назвали те продукты питания, которые следует регулярно употреблять в пищу для предотвращения развития рака. Ученые утверждают, что всего две горсти орехов в неделю позволят человеку свести к минимуму риски развития онкологических заболеваний.

По мнению онкологов, «Еженедельное употребление в пищу грецких орехов, миндаля или кешью сокращает риски заболевания раком». Причем, медики пояснили, что эффективную противораковую защиту орехи обеспечивают даже при сравнительно небольшом объеме – всего две горсти в неделю, пишет Neformat.co.ua.

Также специалисты добавили, что употребление орехов помогает и тем, кто уже болен. Они утверждают, что «Грецкие орехи, кешью и миндаль увеличивают на 46 процентов шансы на выживание тех людей, кто уже страдает от онкологических заболеваний».

По мнению специалистов, наибольшая ценность в оздоровительном эффекте от употребления орехов в том, что они препятствуют повышению уровня сахара в крови и снижают уже повышенное содержание глюкозы. Снижение уровня сахара приводит к уменьшению воспаления, что повышает резистентность организма к развитию злокачественных опухолей.

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