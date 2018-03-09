Медики назвали наилучший продукт против рака

По мнению онкологов, «Еженедельное употребление в пищу грецких орехов, миндаля или кешью сокращает риски заболевания раком». Причем, медики пояснили, что эффективную противораковую защиту орехи обеспечивают даже при сравнительно небольшом объеме – всего две горсти в неделю, пишет Neformat.co.ua.

Также специалисты добавили, что употребление орехов помогает и тем, кто уже болен. Они утверждают, что «Грецкие орехи, кешью и миндаль увеличивают на 46 процентов шансы на выживание тех людей, кто уже страдает от онкологических заболеваний».