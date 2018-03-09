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  • Пьяная Анастасия Волочкова шокировала безумными плясками

Пьяная Анастасия Волочкова шокировала безумными плясками

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Scanpix

Накануне эпатажная балерина Анастасия Волочкова отметила Международный Женский день на праздничной вечеринке в конном клубе «Отрада». 

Она шокировала присутствующих сумасшедшими танцами. Накануне Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге ролик, на котором пустилась во все тяжкие. Ее безумные танцы шокировали пользователей Сети. В них нет ни элегантности, ни такта. Подписчики посоветовали Волочковой больше так не танцевать, пишет 7d.org.ua.

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