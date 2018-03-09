Ученые назвали пять причин, по которым необходимо заниматься сексом

Повышение настроения

Исследователи установили связь между сексом и чувством радости. Как отмечает New York Times, в исследовании, где участвовала 1000 женщин, секс оценили как № 1 всех видов деятельности, которые принесли им радость. В 2004 году исследователи приравнивали ощущения от еженедельных занятий сексом к чувству, что у тебя в банке лежит 50 тысяч долларов, пишет Life.ru.

Борьба со стрессом

Секс наполняет мозг химическими веществами, которые сокращают гормон стресса кортизол.

Усиление иммунитета

Исследователи из Университета Уилкса из Пенсильвании спросили студентов, как часто они занимались сексом каждую неделю. После этого изучали их уровень иммуноглобулина. Те, кто занимался сексом один или два раза в неделю, имели самый высокий уровень иммуноглобулина: на треть выше тех, у кого его не было.

Защита мозга

Британские исследователи обнаружили, что сексуально активные мужчины в возрасте от 50 до 89 лет получали лучшую когнитивную функцию мозга. У женщин была польза от секса с точки зрения памяти.

Помощь сердцу