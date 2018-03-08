Какой национальности вы в сердце, а не по паспорту? ТЕСТ!
8 марта 2018 г., 10:50
Многие люди идентифицируют себя именно с той страной, в которой они родились, - и с доминирующей в ней национальностью.
И как только мы начинаем путешествовать, то вдруг осознаем, что в некоторых странах нам намного комфортнее, чем в других.
Возможно, это потому, что ваша внутренняя, душевная национальность отличается от той, что написана в вашем паспорте?
Давайте копнем поглубже и выясним, какой вы национальности на самом деле!