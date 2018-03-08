четверг, 8 марта 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться! Екатерина Климова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Какой национальности вы в сердце, а не по паспорту?

Какой национальности вы в сердце, а не по паспорту? ТЕСТ!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: LIFTER.COM.UA

Многие люди идентифицируют себя именно с той страной, в которой они родились, - и с доминирующей в ней национальностью.

И как только мы начинаем путешествовать, то вдруг осознаем, что в некоторых странах нам намного комфортнее, чем в других.

Возможно, это потому, что ваша внутренняя, душевная национальность отличается от той, что написана в вашем паспорте?

Давайте копнем поглубже и выясним, какой вы национальности на самом деле!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ