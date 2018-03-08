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Невеста принца Гарри сменила религию

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ФОТО: Scanpix

По словам Меган Маркл, она сделала это из уважения к королевской семье и её главе Елизавете II, возглавляющей Церковь Англии, пишет Лайф.

Невеста британского принца Гарри актриса Меган Маркл прошла обряд крещения, приняв англиканство. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, тайную церемонию с использованием воды из реки Иордан провёл архиепископ Кентерберийский в Королевской часовне. На весь ритуал ушло 45 минут. За действом наблюдали только несколько помощников, принц Гарри, принц Чарльз и его вторая супруга Камилла, герцогиня Корнуольская.

Отмечается, что 36-летняя бывшая американская актриса и фотомодель воспитывалась в протестантской семье. Маркл училась в католической школе, а затем была замужем за иудеем.

В ноябре невестка принца Гарри объявила о своём решении сменить религию. По словам Маркл, она это сделала из уважения к королевской семье и её главе Елизавете II, возглавляющей Церковь Англии.

Ранее Лайф писал, что свадьба Меган и Гарри назначена на 19 мая. Планируется, что после официальной части супруги примут участие в парадном каретном проезде.

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