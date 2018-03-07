четверг, 8 марта 2018 г.
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Лобода подогрела слухи о беременности, на полгода отказавшись от концертов

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Светлана Лобода

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti/Scanpix

На прошедшем музыкальном фестивале «Жара» в Москве настоящей сенсацией стала новость о второй беременности Светланы Лободы: слухи об этом уже ходили, сама певица говорила, что хочет в этом году родить второго ребенка, так еще Николай Басков со сцены сказал, что артистка беременна. Светлана при этом была в просторном наряде, под которым некоторые рассмотрели-таки округлый животик.

В концертном графике певицы, как оказалось, выступлений нет аж до конца октября 2018-го. Одни пишут, что Лобода отменила концерты, хотя представительница звезды сказала, что изначально ничего и не планировалось, так как Светлана улетает в Америку записывать новый альбом, пишет Soulpost.ru.

Кстати, авторы слухов о беременности Лободы — не от кого-либо, а от самого Тиля Линдеманна, солиста Rammstein, — как раз говорили о том, что певица будет рождать в Лос-Анджелесе. Совпадение?

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