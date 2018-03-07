Лобода подогрела слухи о беременности, на полгода отказавшись от концертов

На прошедшем музыкальном фестивале «Жара» в Москве настоящей сенсацией стала новость о второй беременности Светланы Лободы: слухи об этом уже ходили, сама певица говорила, что хочет в этом году родить второго ребенка, так еще Николай Басков со сцены сказал, что артистка беременна. Светлана при этом была в просторном наряде, под которым некоторые рассмотрели-таки округлый животик.