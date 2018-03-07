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Путин сделал неожиданное признание о Мелании Трамп

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ФОТО: SPUTNIK/REUTERS

Президент России во время личной встречи с Меланией Трамп «немного приврал», рассказывая о рыбалке. Президент России признался, что сделал это по традиции: такие истории положено приукрашивать.

Вербовать первую леди США Владимир Путин не пытался. Президент пошутил, что давно этим не занимается. Так он ответил на юморной вопрос Владимира Соловьева в интервью для фильма «Миропорядок-2018».

Эта документальная лента состоит из нескольких интервью президента России. Она продолжает другую картину о Путине, снятую журналистами в 2015 году: «Президент» охватывает период с 1999-го по 2014-й.

ФОТО: KAY NIETFELD/AFP

Разговор с супругой американского президента состоялся летом 2017 года, во время саммита G20 в Гамбурге. Именно там российский президент впервые встретился с четой Трамп. По словам Путина, во время беседы присутствовала и супруга премьер-министра Италии.

Говорили о проблемах демографии. «Я им рассказал о том, когда и как мы вводили меры по поддержке материнства и детства, что такое материнский капитал, на каких принципах мы организовали эту работу, о результатах», – сообщил Путин Соловьеву.

Позже, по словам российского лидера, речь зашла о Сибири, Камчатке, рыбалке, тиграх, медведях и о фауне России в целом. «Как водится в таких случаях, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать?» – с улыбкой заметил Путин.

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