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Виктория Боня обожает пахучих кавказцев

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Виктория Боня

ФОТО: Asatur Yesayants/Sputnik/Sputnik

Российская телеведущая Виктория Боня снова выставила себя на посмешище. Дело в том, что в блоге Вики появился снимок, на котором она запечатлена в обществе мужчин кавказской национальности. 

Подписчики женщины тут же поинтересовались, чем Вику так привлекают кавказцы. Боня не стала игнорировать вопрос и ответила, что уважает силу в людях, и, по ее мнению, именно кавказцы являются очень сильными и «духовитыми». Именно это слово и подвело невежественную телеведущую. Дело в том, что слово «духовитый» не имеет ничего общего с духовностью человека и означает «ароматный» или «пахнущий». Подписчики Виктории посоветовали ей приобрести словарь для того, чтобы в следующий раз не оказаться в таком положении, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

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