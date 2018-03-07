Виктория Боня обожает пахучих кавказцев

Подписчики женщины тут же поинтересовались, чем Вику так привлекают кавказцы. Боня не стала игнорировать вопрос и ответила, что уважает силу в людях, и, по ее мнению, именно кавказцы являются очень сильными и «духовитыми». Именно это слово и подвело невежественную телеведущую. Дело в том, что слово «духовитый» не имеет ничего общего с духовностью человека и означает «ароматный» или «пахнущий». Подписчики Виктории посоветовали ей приобрести словарь для того, чтобы в следующий раз не оказаться в таком положении, пишет 7d.org.ua.