Рэпер Гуф едет в Таллинн: торопитесь, мы разыгрываем билеты!

GUF (Алексей Долматов) - российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник культовой группы Centr, основатель лейблов ZM Nation и «ЦАО Records», участник Versus Battle - это не просто креативный персонаж, завоевавший себе имя на российской хип-хоп сцене, но по-настоящему культовая фигура в музыкальной индустрии.

Статус Алексея Долматова не меняется с годами. Поэт московских улиц, чей дебютный «Город Дорог» влюбил в себя целое поколение слушателей, редко дает интервью, неохотно делится планами на будущее и предпочитает скрывать свою жизнь от посторонних. Несмотря на это, его новых треков все так же сильно ждут, а на концерты выстраиваются очереди. Про такое говорят: «Народная любовь».

Пока остальные роняют запад и переворачивают игру, он остаётся невозмутим и верен себе: просто пишет песни и не гонится за популярностью, оставаясь при этом на самой вершине хайпа. Его Instagram-трансляции собирают десятки тысяч зрителей, новые клипы на YouTube за несколько дней - миллионы просмотров, а все вокруг только и делают, что говорят о Versus Battle, который ещё до выхода стал одним из самых громких событий в мире отечественных рэп-бифов.

В этом году Гуф уже порадовал поклонников EP «GuSli» — совместным с другим экс-участников группы Centr, Slim’ом — и дал серию юбилейных концертов к 10-летию «Города дорог». И вот Алексей приезжает 11 мая в наш город Таллинн выступить со своей сольной программой, в которой будет полюбившиеся всеми хиты, а так же новые композиции.

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