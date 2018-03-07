Фото: народ пришел в восторг от красоты сына Сергея Лазарева

«Когда у меня родился сын, я продолжал давать концерты, выпускать песни, клипы. Сам порой удивляюсь, как мне удавалось вести параллельную жизнь, ведь дома был самый пик ночных кормлений, смесей, подгузников. Не спешил рассказывать о Никите, потому что я известный человек, вокруг которого много разговоров, слухов… Не хотелось, чтобы этот поток пересудов касался моего ребенка. Даже вынужден был переехать за город в отдельный дом, ведь, когда живешь в квартире, у тебя есть соседи, которые могут увидеть, как ты идешь на прогулку с сыном. А так хоть ненадолго удалось продлить секретность», – цитирует Сергея Лазарева Woman's Day.