Фото: народ пришел в восторг от красоты сына Сергея Лазарева

Эксклюзив! Большое интервью о Никитке, о новом шоу в Олимпийском, посвященном ему, о грядущем большом N-туре, который стартует в апреле ... а также первая совместная фотосессия с Ником. Читайте в новом номере журнала «Антенна». Фото: @dvelichko #папаисын #Лазаревы #эксклюзив

