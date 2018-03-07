Эстонская певица Таня Михайлова сменила профессию?

В феврале Таня предстала перед зрителями в фильме «Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused» («Встреча одноклассников 2: свадьба и похороны»). Напомним, что певица, а теперь уже и актриса, Таня пришла на премьеру с большим животом, а буквально через пару дней после этого отправилась рожать в один из столичных роддомов.