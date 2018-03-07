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Эстонская певица Таня Михайлова сменила профессию?

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Таня Михайлова

ФОТО: Indrek Arula

Похоже, что Таня Михайлова-Саар всерьез заинтересовалась сменой своего рода деятельности. 

В феврале Таня предстала перед зрителями в фильме «Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused» («Встреча одноклассников 2: свадьба и похороны»). Напомним, что певица, а теперь уже и актриса, Таня пришла на премьеру с большим животом, а буквально через пару дней после этого отправилась рожать в один из столичных роддомов. 

Совсем скоро телезрители вновь увидят Таню на экране. Рыжая красотка снялась в новом сезоне популярного эстонского сериала «Padjaklubi». Роль Михайловой-Саар досталась небольшая, она сыграла стилиста главной героини Лауры, но зато яркая. Стоит отметить, что во время съемок сериала певица была беременна.

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