Эстонская певица Таня Михайлова сменила профессию?
7 марта 2018 г., 10:10
Похоже, что Таня Михайлова-Саар всерьез заинтересовалась сменой своего рода деятельности.
В феврале Таня предстала перед зрителями в фильме «Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused» («Встреча одноклассников 2: свадьба и похороны»). Напомним, что певица, а теперь уже и актриса, Таня пришла на премьеру с большим животом, а буквально через пару дней после этого отправилась рожать в один из столичных роддомов.
Совсем скоро телезрители вновь увидят Таню на экране. Рыжая красотка снялась в новом сезоне популярного эстонского сериала «Padjaklubi». Роль Михайловой-Саар досталась небольшая, она сыграла стилиста главной героини Лауры, но зато яркая. Стоит отметить, что во время съемок сериала певица была беременна.