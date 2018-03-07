​Медики прооперировали сына Жанны Фриске

Семья покойной российской певицы Жанны Фриске снова пожаловалась журналистам на отношение к ним со стороны гражданского мужа артистки - телеведущего Дмитрия Шепелева. Мама исполнительницы рассказала, что недавно ее внук Платон перенес операцию, но Шепелев не дал им возможности повидаться с мальчиком. По ее словам, в процессе операции у Платона удалили аденоиды

"Действительно, прошла операция. Ребенок восстанавливается. Но это амбулаторно, он не лежал в больнице, вы знаете, что такое аденоиды у ребенка. Я даже не знаю, у кого спросить о состоянии здоровья моего внука", - призналась женщина "Комсомольской правде".

Отметим, что родные люди Жанны Фриске по-прежнему продолжают конфликтовать и не могут договориться о встречах с Платоном. Согласно судебному решению, ребенок может видеться со своими бабушкой и дедушкой, но на деле он так и не общается с ними. При этом недавно ему и вовсе заявили, будто бы его бабушка умерла.

"Если он (Дмитрий Шепелев) способен сказать, что бабушка Оля умерла, думаю, он готов на все, только чтобы ребенок не видел ни бабушку, ни дедушку, ни тетю", - сказала Ольга Владимировна.

Она посетовала, что телеведущий придумывает различные отговорки, чтобы его сын не встречался с родственниками.