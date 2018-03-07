Юлия Самойлова заинтриговала молчанием перед «Евровидением»

63-й конкурс песни "Евровидение" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Для его проведения выбрана "Алтис-арена", где в разные годы проходила Всемирная выставка, Чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет, церемония MTV EMA и множество концертов.

В конкурсе песни "Евровидение-2018" примут участие 42 страны, включая далекую Австралию и ранее исключенную за долги Македонию. Россию будет представлять Юлия Самойлова. Она же должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning, но вскоре после объявления Юлии участником от России, Служба безопасности Украины отказала ей во въезде в Украину. Предлагались разные варианты ее участия, в том числе и трансляция выступления из России, однако Россия отвергла эти предложения и отказалась участвовать в конкурсе. Тогда же было объявлено, что Юлия поедет на конкурс через год.