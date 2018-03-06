Как выбрать оберег по знаку Зодиака

Каждый человек мечтает быть в безопасности от любого зла. Чтобы удача и счастье не покидали вас, выбирайте проверенные временем обереги, которые помогут вам сохранить внутреннюю энергию.
Носить талисманы люди начали очень давно. Выбрать для себя оберег, который принесет счастье, довольно сложно, ведь их великое множество. Однако, отталкиваясь от своего Знака Зодиака и стихии, каждый сможет найти для себя действенный талисман, который защитит и приумножит благополучие. Амулетами могут выступать различные предметы, натуральные камни или изделия из драгоценных металлов, дерева, ниток и иных природных материалов. Эксперты сайта dailyhoro.ru представляют вам подборку оберегов для Знаков Зодиака, которые помогут вам защититься от негатива и привлечь в свою жизнь благополучие, пишет Esotericblog.ru.
Огненная стихия
Для представителей этой стихии характерны яркость и энергичность. Им подойдут обереги, которые не только защищают от негатива, но и поддерживают кипучую энергию огненных Знаков Зодиака.
Овнам присущ характер первооткрывателей, поэтому выбор представителям этого Знака стоит остановить на оберегах в виде оружия. Также можно использовать монеты или фигурки животных. Подвески в виде оленя или барана помогут вам сохранять энергию. Выбирайте изделия из металла, чтобы усилить воздействие оберега. Астрологи рекомендуют отдать предпочтение желтым, красным, оранжевым оттенкам.
Львы по своей натуре люди яркие и себялюбивые. Вам астрологи рекомендуют обратить внимание на натуральные камни, особенно рубины. В качестве оберега можно использовать фигурки льва, лебедя и орла. Из цветов самыми удачными будут черный, оранжевый и алый. Носите фигурки животных ежедневно, чтобы исключить негативное воздействие.
Стрельцов отличает честность и прямолинейность. Лучшими оберегами для них станут фигурки ящерицы, звезды, стрелы, выполненные из кожи, олова или иного металла с холодным отливом. В качестве лучших цветов Стрельцам подойдут оттенки синего. Голубой цвет поможет восстановить внутреннюю гармонию, а темно-синий вернет прекрасное настроение и поможет избавиться от завистников.
Воздушная стихия
Людей этой стихии отличает полет мысли и богатая фантазия. Для сохранения душевного комфорта, а также для защиты от недоброжелателей им стоит выбирать действенные обереги, подходящие им по темпераменту и Знаку Зодиака.
Близнецам астрологи рекомендуют остановить выбор на фигурках маски, ключа, змеи или планеты. Также им стоит обратить внимание на любые обереги, которые символизируют воздушную стихию. Цвета подбирать стоит из светлых оттенков: голубой, желтый, серый. В качестве материала для оберегов можно использовать как серебро, так и золото.
Водолеи большей частью эксцентричны, поэтому им подойдут обереги в виде крыльев, ангелов, перьев. Выбирайте фигурки, сделанные из фарфора или стекла, чтобы удача всегда была с вами. Цвета желательно подбирать холодные: бирюзовый, ультрамарин, лазурный. Астрологи рекомендуют представителям вашего Знака воспользоваться ловцами снов. Они помогут вам запоминать яркие сны и прогонят кошмары.
Весы стремятся к гармонии во всем, поэтому идеальными оберегами для них станут фигурки сердца, весов, книг. Исполненные из металла, бронзы и серебра, эти талисманы помогут сохранять внутреннее равновесие. Из цветов самыми удачными станут светлые и нежные оттенки бежевого, молочного, розового. В доме астрологи рекомендуют представителям вашего созвездия хранить антикварные вещи, увеличивающие благосостояние.
Водная стихия
Люди, принадлежащие к этой стихии, обладают переменчивым нравом. Они способны подстраиваться под обстоятельства и обладают тонкой душевной организацией. Им просто необходимы амулеты и обереги, сохраняющие позитивный настрой и отгоняющие дурные мысли.
Рыбы противоречивы по натуре и могут рассматривать в качестве оберегов фигурки морской тематики. Изделия из серебра подчеркнут вашу красоту, а также помогут сохранить силы и позитивный настрой. Представителям вашего Знака стоит выбирать сиреневый, бирюзовый, серебристый и белый цвета, которые придадут вам уверенности в своих силах.
Скорпионы обладают роковым характером. Обуздать собственную внутреннюю энергию им помогут обереги в виде пирамиды, скорпиона, лягушки или скарабея, выполненные из металла. Нелишними будут и натуральные камни, например, топаз, гранат, рубин. В качестве защитных цветов можно рассматривать все оттенки красного, от малинового до багряного.
Раки обладают состраданием и чрезвычайно ранимы. Им в качестве оберегов астрологи рекомендуют использовать фигурки краба, веера, Луны или кольца. Изделия их хрусталя, стекла и серебра помогут Ракам избавиться от излишней эмоциональности, а оттенки серебристого, зеленого, синего и белый цвет будут для вас идеальным выбором.
Земная стихия
Знаки, принадлежащие к стихии Земли, практичны и основательны, однако нередко являются упрямцами, и им сложно общаться с большим количеством людей. Им на помощь придут обереги, помогающие обрести легкость и гармонию.
Тельцам астрологи рекомендуют обратить внимание на фигурки совы, быка, слона из натуральных костяных материалов с использованием натуральных камней. Страстные по натуре, представители этого Знака нередко нуждаются в защите от ревности и импульсивности. Чтобы усмирить пыл, используйте также обереги из дерева, ткани и меди. В цветовой гамме Тельцам стоит остановить выбор на ярких оттенках желтого, оранжевого, кислотно-зеленого.
Девы отличаются практичностью и даже перфекционизмом. Им порой сложно смириться с несовершенством этого мира. В качестве талисманов им подойдут изделия из серебра и глины. Фигурки глобуса или кузнечика придадут уверенности. Из цветовых оттенков Девам стоит обратить внимание на холодные цвета: синий, лиловый, фиолетовый, белый, ярко-зеленый.
Козероги меланхоличны и сдержанны, и им подойдут обереги, выполненные из фарфора. В качестве фигурок можно рассматривать козлика, кота, черепаху, а также старинные монеты. Они помогут Козерогам наслаждаться жизнью и привлекать благополучие. Из цветов представителям вашего Знака подойдут серый, коричневый, хаки.