Как выбрать оберег по знаку Зодиака

Носить талисманы люди начали очень давно. Выбрать для себя оберег, который принесет счастье, довольно сложно, ведь их великое множество. Однако, отталкиваясь от своего Знака Зодиака и стихии, каждый сможет найти для себя действенный талисман, который защитит и приумножит благополучие. Амулетами могут выступать различные предметы, натуральные камни или изделия из драгоценных металлов, дерева, ниток и иных природных материалов. Эксперты сайта dailyhoro.ru представляют вам подборку оберегов для Знаков Зодиака, которые помогут вам защититься от негатива и привлечь в свою жизнь благополучие, пишет Esotericblog.ru.

Огненная стихия

Для представителей этой стихии характерны яркость и энергичность. Им подойдут обереги, которые не только защищают от негатива, но и поддерживают кипучую энергию огненных Знаков Зодиака.

Овнам присущ характер первооткрывателей, поэтому выбор представителям этого Знака стоит остановить на оберегах в виде оружия. Также можно использовать монеты или фигурки животных. Подвески в виде оленя или барана помогут вам сохранять энергию. Выбирайте изделия из металла, чтобы усилить воздействие оберега. Астрологи рекомендуют отдать предпочтение желтым, красным, оранжевым оттенкам.

Львы по своей натуре люди яркие и себялюбивые. Вам астрологи рекомендуют обратить внимание на натуральные камни, особенно рубины. В качестве оберега можно использовать фигурки льва, лебедя и орла. Из цветов самыми удачными будут черный, оранжевый и алый. Носите фигурки животных ежедневно, чтобы исключить негативное воздействие.

Стрельцов отличает честность и прямолинейность. Лучшими оберегами для них станут фигурки ящерицы, звезды, стрелы, выполненные из кожи, олова или иного металла с холодным отливом. В качестве лучших цветов Стрельцам подойдут оттенки синего. Голубой цвет поможет восстановить внутреннюю гармонию, а темно-синий вернет прекрасное настроение и поможет избавиться от завистников.

Воздушная стихия

Людей этой стихии отличает полет мысли и богатая фантазия. Для сохранения душевного комфорта, а также для защиты от недоброжелателей им стоит выбирать действенные обереги, подходящие им по темпераменту и Знаку Зодиака.

Близнецам астрологи рекомендуют остановить выбор на фигурках маски, ключа, змеи или планеты. Также им стоит обратить внимание на любые обереги, которые символизируют воздушную стихию. Цвета подбирать стоит из светлых оттенков: голубой, желтый, серый. В качестве материала для оберегов можно использовать как серебро, так и золото.

Водолеи большей частью эксцентричны, поэтому им подойдут обереги в виде крыльев, ангелов, перьев. Выбирайте фигурки, сделанные из фарфора или стекла, чтобы удача всегда была с вами. Цвета желательно подбирать холодные: бирюзовый, ультрамарин, лазурный. Астрологи рекомендуют представителям вашего Знака воспользоваться ловцами снов. Они помогут вам запоминать яркие сны и прогонят кошмары.