вторник, 6 марта 2018 г.
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  • В Сети опубликовали фото парня, который после взлета разделся и включил порно

В Сети опубликовали фото парня, который после взлета разделся и включил порно

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ФОТО: Reddit

По словам очевидцев, 20-летнего студента нисколько не смущали люди, сидевшие рядом с ним.

Пассажира связали и вытащили из самолeта после того, как он разделся и начал смотреть порно прямо в салоне, а затем напал на стюардессу. По словам очевидцев, 20-летний юноша из Бангладеш снял одежду, достал ноутбук и стал смотреть фильмы для взрослых вскоре после того, как самолет Malindo Air вылетел из Куала-Лумпура, Малайзия, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

Сначала студент Малазийского университета надел свою одежду обратно, когда об этом его попросили бортпроводники. Но потом по пути в туалет он попытался обнять стюардессу и, когда его попытки были отвергнуты, стал агрессивным и напал на девушку.

К счастью, бортпроводники при помощи других пассажиров смогли усмирить парня и связали его куском ткани, оставив так до конца полета. По словам одного из очевидцев, студент самоудовлетворялся, не обращая ни на кого внимания. Кроме того, он даже справил нужду на свое место.

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