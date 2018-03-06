В Сети опубликовали фото парня, который после взлета разделся и включил порно

Пассажира связали и вытащили из самолeта после того, как он разделся и начал смотреть порно прямо в салоне, а затем напал на стюардессу. По словам очевидцев, 20-летний юноша из Бангладеш снял одежду, достал ноутбук и стал смотреть фильмы для взрослых вскоре после того, как самолет Malindo Air вылетел из Куала-Лумпура, Малайзия, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

Сначала студент Малазийского университета надел свою одежду обратно, когда об этом его попросили бортпроводники. Но потом по пути в туалет он попытался обнять стюардессу и, когда его попытки были отвергнуты, стал агрессивным и напал на девушку.