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Сыну Жанны Фриске сообщили о смерти бабушки

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Жанна Фриске с мамой.

ФОТО: http://vk.com/jf_fj

Разбирательства между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске продолжаются. Вспыли новые чудовищные подробности.

Журналисты поговорили с матерью Жанны Фриске Ольгой. Оказалось, что Дмитрий Шепелев якобы срывает свидания с внуком и настраивает его против дедушки и бабушки. А у коттеджа, от доли которого те отказались в пользу маленького Платона, круглосуточно дежурит охрана.

По словам матери певицы, мальчик находится под наблюдением. "На ручке постоянно подслушивающее устройство... Как это называется? Браслет, да. Ребенок постоянно нервничает", – отметила Ольга Владимировна.

Как сообщила мать артистки, последний раз она видела внука в декабре. И встреча была не из приятных. "Первое, что он мне сказал: "Мне сказали, что моя бабушка Оля умерла". Он зашел на встречу и первое, что он сказал: "А зачем вы у нас с папой забрали дом и деньги?" На что я ему ответила: "Дом твой, Платон. И деньги твои. И никто у тебя их не забирает", – цитирует мать Фриске сетевое издание m24.

Ольга Владимировна дала понять, что их семья отказалась от борьбы за дом. "Пусть живут там, пусть живут. И пусть он не волнуется – никто этот дом не заберет. Он никому не нужен. Мне, моей семье, он не нужен, этот дом", – заявила женщина.

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