Неожиданно! Вупи Голдберг появилась на церемонии вручения «Оскара» в наряде принцессы

Вупи Голдберг появилась на церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в образе диснеевской принцессы. Для многих стало неожиданностью ее пышное платье от Christiana Siriano с цветочными узорами.

Необычный фасон позволил довольно-таки полной комедийной артистке продемонстрировать обнаженные плечи, украшенные татуировками. Образ дополнили золотая подвеска и черные солнцезащитные очки, которые выглядели абсолютно неуместно на мероприятии такого уровня. Большинство комментоторов сошлись на том, что учитывая возраст и статус звезды, Голдберг «стоило бы более вдумчиво выбирать себе наряд».