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Неожиданно! Вупи Голдберг появилась на церемонии вручения «Оскара» в наряде принцессы

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ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

62-летняя актриса нарядилась на «Оскар», как на детский утренник.

Вупи Голдберг появилась на церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в образе диснеевской принцессы. Для многих стало неожиданностью ее пышное платье от Christiana Siriano с цветочными узорами.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Необычный фасон позволил довольно-таки полной комедийной артистке продемонстрировать обнаженные плечи, украшенные татуировками. Образ дополнили золотая подвеска и черные солнцезащитные очки, которые выглядели абсолютно неуместно на мероприятии такого уровня. Большинство комментоторов сошлись на том, что учитывая возраст и статус звезды, Голдберг «стоило бы более вдумчиво выбирать себе наряд».

ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

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