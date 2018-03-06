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С поддельного аккаунта Мэрилин Керро в интернете распространяется лживая информация и будущем ребенке

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ФОТО: Instagram

Недавно о ведьме Мэрилин Керро в интернете появились радостные вести – она и ее возлюбленный Марк Александер станут родителями. Сегодня уже все СМИ думали, что стал известен пол будущего ребенка экстрасенса. Но не тут-то было. Эта информация появилась на странице фейкового аккаунта, к которому Керро не имеет отношения. 

Этот аккаунт @devilmarilynkerro кажется очень достоверным, поскольку в нем имеется видео Керро, где она называет ссылку на этот самый аккаунт. И вот какая публикация там вчера появилась: 

«Ну а мне пора спать, сегодня моя малышка была очень подвижна внутри, пора отдыхать», - говорится в описании свежей публикации на официальной страничке Мэри в Facebook.

Снимок собрал множество лайков и комментариев.

Но сегодня на официальной странице магазина Мэрилин Керро в Таллинне @marilynkerromecca появилось опровержение относительно той информации, которая появилась на фейковой странице. 

Мы связались с магазином, где от женщины по имени Эвели получили всю информацию. По словам нашей собеседницы, Мэрилин Керро приняла решение до родов не называть пол ребенка. Поэтому она в интернете бы это точно делать не стала. Еще нам сказали, что у Керро за всю историю очень много аккаунтов было взломано, и тот второй с видео - один из них. 

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