С поддельного аккаунта Мэрилин Керро в интернете распространяется лживая информация и будущем ребенке

Этот аккаунт @devilmarilynkerro кажется очень достоверным, поскольку в нем имеется видео Керро, где она называет ссылку на этот самый аккаунт. И вот какая публикация там вчера появилась:

«Ну а мне пора спать, сегодня моя малышка была очень подвижна внутри, пора отдыхать», - говорится в описании свежей публикации на официальной страничке Мэри в Facebook.

Снимок собрал множество лайков и комментариев.

Но сегодня на официальной странице магазина Мэрилин Керро в Таллинне @marilynkerromecca появилось опровержение относительно той информации, которая появилась на фейковой странице.