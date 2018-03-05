вторник, 6 марта 2018 г.
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Мужчины! Вот список того, что точно не стоит дарить на 8 Марта

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ФОТО: LightField Studios/PantherMedia / LightField Studios

Да, подарок девушке на 8 Марта выбрать нелегко, но в мире нет ничего невозможного, пишет Hochu. Главное – знать, что точно не стоит преподносить своей возлюбленной в этот день, да и в любой другой, пожалуй, тоже...

Деньги. Ничто так не унизит девушку, как деньги, преподнесенные в качестве подарка на 8 Марта. Все же знают пословицу «Дорог не подарок, дорого внимание», а такой вот отмашкой вы дадите понять: «мол, я помню, что сегодня какой-то женский праздник, но выбирать мне было некогда (лень, я вообще не знаю, как тебе угодить, поэтому даже пытаться не стал), так что вот держи – купишь сама что-нибудь». Обидно…

Подделки. Ботильоны от Calipso лучше фейковых лабутенов. Клатч от Zara круче подделанного Chanel. Смартфон Lenovo достойнее китайского iPhone. Ну смысл вы поняли, продолжать бесконечную аналогию бесполезно.

Главное, что точно необходимо усвоить – подделками ты показываешь дешевое к ней отношение: «Дескать, ты такая же дешевка, как этот фейковый Chanel, поэтому бери и радуйся».

Товары для похудения. Весы, таблетки, пояса и чаи для похудения, книги с диетами, антицеллюлитные кремы и прочие намеки на жирок в боках – не лучший подарок для девушки на 8 Марта. Вы как бы намекаете, что ей следует схудануть, а то раскоровела совсем, и делаете это одновременно прямо и косвенно, грубо и мягко. Попробуйте подарить любимой один из товаров для похудения, и не сомневайтесь – ее недовольство будет преследовать вас не только весь этот праздничный день, но и все 365 дней в году.

Кремы от морщин и прыщей. Хорош подарочек – лучше бы прямо сказал, что она морщинистая и прыщавая уродина, которой срочно необходимо замазать все ее недостатки. Ваше дело – не замечать мелкие дефекты, даже если они размером со слона. Ваше дело – любить ее такой, какая она есть.

Посуду и другую кухонную утварь. Эти подарки на ура примут мамы, бабушки, тети и даже жены, но девушка, с которой вы планируете встречаться, такой подарок на 8 Марта точно не оценит. Зачем ей намекать на то, что ее место на кухне, у плиты, и только там вы хотите лицезреть ее. Да и вообще, что это за подарки такие – бытовые. Их можно купить просто так, невзначай, но не на 8 Марта. Хотя, если девушка давно тебе намекала на необходимость покупки новой керамический сковороды или мечтала о сервизе на 12 персон или мультиварке, почему бы и нет?

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