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  • Отличилась! Пьяная Дженнифер Лоуренс стала звездой церемонии «Оскар-2018»

Отличилась! Пьяная Дженнифер Лоуренс стала звездой церемонии «Оскар-2018» Смотрите фото!

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ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс отличилась на 90-церемонии вручении премии «Оскар». Она решила пойти «коротким путем» и перебралась прямо через кресла на свое место, сообщает Mirror.  

Инцидент произошел во время того, как гости усаживались на свои места. Лоуренс пробралась к своему креслу экстравагантным образом. Она перелезла через другие места с бокалом спиртного, улыбалась и посылала всем воздушные поцелуи. Иногда она останавливалась и говорила с кем-нибудь из своих коллег.  

ФОТО: LUCAS JACKSON/REUTERS

Впоследствии актриса посмеялась над своей подругой актрисой Эммой Стоун, вспомнив прошлогодний конфуз. В частности, ведущий церемонии-комик Джимми Кимел попросил всех актеров не бежать быстро на сцену за наградами. Таким образом он вспомнил прошлогодний инцидент, когда перепутали конверт с номинантами «Ла-ла-ленд» и «Лунный свет». 

ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Во время шутки Кимела Дженнифер Лоуренс начала хохотать, показывая на Эмму Стоун.  

В феврале актриса также отличилась эпатажным поведением, но уже на борту самолета. Она призвала пассажиров скандировать вместе с ней футбольную кричалку. 

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