Отличилась! Пьяная Дженнифер Лоуренс стала звездой церемонии «Оскар-2018»

Инцидент произошел во время того, как гости усаживались на свои места. Лоуренс пробралась к своему креслу экстравагантным образом. Она перелезла через другие места с бокалом спиртного, улыбалась и посылала всем воздушные поцелуи. Иногда она останавливалась и говорила с кем-нибудь из своих коллег.

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Впоследствии актриса посмеялась над своей подругой актрисой Эммой Стоун, вспомнив прошлогодний конфуз. В частности, ведущий церемонии-комик Джимми Кимел попросил всех актеров не бежать быстро на сцену за наградами. Таким образом он вспомнил прошлогодний инцидент, когда перепутали конверт с номинантами «Ла-ла-ленд» и «Лунный свет».

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Во время шутки Кимела Дженнифер Лоуренс начала хохотать, показывая на Эмму Стоун.