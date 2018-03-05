Молодые ветра - группа «7Б» выступит в Таллинне!

Днем рождения группы стало 8 марта 2001 года - дата начала работы над первым альбомом. С того времени миллионы людей услышали хиты «Молодые ветра», «Я любовь», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и многие другие. На данный момент в багаже группы большое количество альбомов и участие во множестве сборников.

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Первый же, дебютный, альбом, в 2001 году попав в ротацию на «Наше Радио», а уже через неделю пробился в верхние строчки чартов. И «Молодые ветра» навсегда стали визитной карточкой группы.