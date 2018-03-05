Ольга Бузова серьезно повредила ногу во время концерта во Владивостоке (ВИДЕО)

Популярная певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова серьезно повредила ногу во время концерта во Владивостоке, но все равно продолжила тур. Во время выступления звезда сделала резкий выброс ноги вперед, после чего почувствовала острую боль. На помощь Ольге поспешил охранник. Он подхватил ее, не давая упасть.

После концерта звезда опубликовала в своем Instagram сториз и написала о том, что не может ходить.