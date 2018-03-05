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Ольга Бузова серьезно повредила ногу во время концерта во Владивостоке (ВИДЕО)

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Ольга Бузова

ФОТО: PER/CapitalPictures/PER/CapitalPictures

Певица возмутила фанатов голыми ягодицами на сцене.

Популярная певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова серьезно повредила ногу во время концерта во Владивостоке, но все равно продолжила тур. Во время выступления звезда сделала резкий выброс ноги вперед, после чего почувствовала острую боль. На помощь Ольге поспешил охранник. Он подхватил ее, не давая упасть.

После концерта звезда опубликовала в своем Instagram сториз и написала о том, что не может ходить.

Однако Бузова продолжила гастроли по Дальнему Востоку и уже выступила на Камчатке, хотя прежних зажигательных танцев в ее постановке пока нет. Однако пользователей Сети возмутил внешний вид артистки - для своих выступлений она выбрала боди с открытыми ягодицами.

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