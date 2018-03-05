Вот что произойдет, когда женщина-Рак впустит тебя в свою жизнь

Она будет заботиться о вас, защищать, лелеять, слушать, замечать мелочи, о которых вы даже не подозреваете, и любить за это. Ей всегда будет интересно узнать что-то новое о вас и разделять совместные воспоминания. Она будет ценить моменты, о которых вы, возможно, давно забыли, и хранить разные сентиментальные вещи, которые напоминают ей о вас, пишет Soulpost.ru.

Когда женщина-Рак впускает вас в свой мир, она не будет играть, чего-то недоговаривать, заставлять вас гадать, что она чувствует к вам. Вы определите это по наполненным любовью к глазам, блаженной улыбке и нежности в голосе. Она разделит с вами моменты уязвимости, интимные мысли, болезненные воспоминания и эмоциональную глубину.

Когда женщина-Рак впустит вас в свою жизнь, у нее, фактически, не будет запасного плана на случай, если отношения не сложатся. Она знает, как защитить себя от вредоносных ситуаций, но это не значит, что ее сердце перестанет искать вас в моменты боли и отчаяния.

Ей трудно кому-то довериться и открыться, потому что она не умеет любить наполовину. За ее стенами, выстроенными вокруг сердца, скрыта неимоверная забота, привязанность и преданность. Она любит дико, страстно, всерьез, безвозвратно и всецело. В любви она отдает всю себя.

Ее чувства глубоки, и она не сдается легко, возможно, даже никогда.

Когда женщина-Рак отпускает вас, это происходит потому, что она должна так поступить. Значит, она сделала все возможное. Она подавит душераздирающий вопль отчаяния и переживет ужасную боль расставания, набирая силу, чтобы противостоять реальности без вас.

Когда она отпустит вас, она больше не будет держать вас. Она скроется в своем панцире и покажет, что способна идти дальше, молча оплакивая вашу потерю.

Когда женщина-Рак впускает вас в свой мир, она видит в вас солнце и луну. Она понимает и чувствует вас. Она может предвидеть ваши реакции на ее поведение, потому, что ваши души тесно связаны. Даже когда она вынуждена отпустить вас, часть ее сердца всегда будет с вами.