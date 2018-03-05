Танцующая Анастасия Волочкова ужаснула огромным пузом (ВИДЕО)

Анастасия Волочкова пришла на мероприятие в очень коротком коктейльном платье красного цвета. Вместе со своим ухажером Михаилом балерина пустилась танцевать жаркие танцы. Но вот подписчики Волочковой не оценили ни ее танец, ни ее наряд, ни ее фигуру. Они посоветовали ей нанять стилиста и похудеть, так как у нее вырос огромный живот и обтягивающие наряды ей надевать пока не стоит, пишет 7d.org.ua.