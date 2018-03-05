понедельник, 5 марта 2018 г.
- Спасибо, мои хорошие! Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Лариса Долина возбудила всех образом шальной морячки (горячее фото внутри)

Лариса Долина возбудила всех образом шальной морячки (горячее фото внутри)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лариса Долина

ФОТО: Viktor Tolochko/Sputnik/Scanpix

На юбилее модельера Вячеслава Зайцева Лариса Долина появилась в странном наряде. Она выбрала морской образ, который фанаты нещадно раскритиковали. 

Лариса Долина появилась на сцене в синей юбке чуть ниже колен, тельняшке с гигантским декольте и белом блузоне, завязанном на талии. Наряд дополнили черные босоножки на высоком каблуке. По мнению поклонников, этот наряд подчеркнул все недостатки фигуры артистки. Не понравился фанатам и агрессивный макияж певицы. Обратили они внимание и на странно отечное лицо артистки. Как считают фанаты, причина в уколах ботокса, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ