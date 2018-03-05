Лариса Долина возбудила всех образом шальной морячки (горячее фото внутри)

Лариса Долина появилась на сцене в синей юбке чуть ниже колен, тельняшке с гигантским декольте и белом блузоне, завязанном на талии. Наряд дополнили черные босоножки на высоком каблуке. По мнению поклонников, этот наряд подчеркнул все недостатки фигуры артистки. Не понравился фанатам и агрессивный макияж певицы. Обратили они внимание и на странно отечное лицо артистки. Как считают фанаты, причина в уколах ботокса, пишет 7d.org.ua.