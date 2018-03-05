Мы чуть со стула не упали... Лобода беременна от солиста группы Rammstein

О близких отношениях исполнителей было известно ещё в июле 2017 года, когда они находились вместе на музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
Украинская исполнительница Светлана Лобода во второй раз станет матерью. Как удалось выяснить телеграм-каналу Super, отцом будущего ребёнка является лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн, передает Лайф.
Канал отмечает, что о близких отношениях исполнителей было известно ещё в июле 2017 года. Об этом не раз писали в средствах массовой информации. Тогда Линдеманн ухаживал за Лободой на музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в частности, обнимал и целовал украинскую исполнительницу, несмотря на то что они находились под объективами камер.
И, как сообщается, этот лёгкий флирт получил продолжение: звёзды начали встречаться, но скрывали это ото всех. Осведомлённые источники Super подчёркивают, что ребёнок должен появиться на свет в конце мая текущего года. Рожать Лобода намерена в Лос-Анджелесе, куда собирается в скором времени отправиться.