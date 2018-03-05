Мы чуть со стула не упали... Лобода беременна от солиста группы Rammstein

Канал отмечает, что о близких отношениях исполнителей было известно ещё в июле 2017 года. Об этом не раз писали в средствах массовой информации. Тогда Линдеманн ухаживал за Лободой на музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в частности, обнимал и целовал украинскую исполнительницу, несмотря на то что они находились под объективами камер.