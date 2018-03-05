Вот оно как: мы выяснили, кем является загадочный ухажер Элины Нечаевой ФОТО!
5 марта 2018 г., 11:05
Как пишет портал Elu24, победительница конкурса Eesti Laul, русская певица из Эстонии Элина Нечаева, которая уже этой весной представит нашу страну на Евровидении, старается держать свою личную жизнь в секрете от широкой публики. Однако на финале конкурса Элина все же показала своего возлюбленного.
Счастливчиком оказался предприниматель Давид Пярнаметс. Ранее в интервью журналу Kroonika Элина упоминала, что состоит в отношениях с неким предпринимателем по имени Давид, однако деталей не раскрывала. В том же интервью она призналась, что именно Давид вдохновил ее на написание песни «La Froza».