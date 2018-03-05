Вот оно как: мы выяснили, кем является загадочный ухажер Элины Нечаевой

Как пишет портал Elu24, победительница конкурса Eesti Laul, русская певица из Эстонии Элина Нечаева, которая уже этой весной представит нашу страну на Евровидении, старается держать свою личную жизнь в секрете от широкой публики. Однако на финале конкурса Элина все же показала своего возлюбленного.