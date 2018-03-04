На Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы

Информация появилась на странице «Собчак против всех» в Facebook.

«На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на кандидата в президенты России напал помощник депутата Мосгордумы Шапошникова. С криками «это за Жириновского» он вылил на Собчак воду и сильно толкнул. Охрана задержала нападавшего, мы ждем полицию для составления протокола», - говорится на странице Собчак.

В своем Twitter Собчак недавно написала: «Ждем полицию уже 40 минут. Как так можно?»

В интернете появилась дополнительная информация о произошедшем.

«Этот гопник оказался помощником председателя Московской государственной думы Алексея Шапошникова.

За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы, нужно 40 минут.

Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти — опасно, вместе с такой властью — стыдно. Но мы не боимся. Мы обязательно это изменим.

Главная и ежедневная задача — добиваться от них выполнения обязанностей, соблюдения приличий и ответственности за все поступки. Полиция должна возбудить дело. Шапошников — извиниться и уволить такого помощника.