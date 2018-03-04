понедельник, 5 марта 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России. Инна Литвин
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • На Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы

На Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ксения Собчак.

ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik

Несколько минут стало известно об этом инциденте в Москве. 

Информация появилась на странице «Собчак против всех» в Facebook. 

«На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на кандидата в президенты России напал помощник депутата Мосгордумы Шапошникова. С криками «это за Жириновского» он вылил на Собчак воду и сильно толкнул. Охрана задержала нападавшего, мы ждем полицию для составления протокола», - говорится на странице Собчак. 

В своем Twitter Собчак недавно написала: «Ждем полицию уже 40 минут. Как так можно?»

В интернете появилась дополнительная информация о произошедшем. 

«Этот гопник оказался помощником председателя Московской государственной думы Алексея Шапошникова.

За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы, нужно 40 минут.

Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти — опасно, вместе с такой властью — стыдно. Но мы не боимся. Мы обязательно это изменим.

Главная и ежедневная задача — добиваться от них выполнения обязанностей, соблюдения приличий и ответственности за все поступки. Полиция должна возбудить дело. Шапошников — извиниться и уволить такого помощника.

А мы все — не забыть им это нападение, как и десятки других нападений, украденные деньги, сидящих несогласных, развязанные войны — в день голосования. Насилие начинается с малого — и если мы его не остановим — не заканчивается никогда», - говорится на странице Ксении Собчак. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ