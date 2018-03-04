На Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы

Несколько минут стало известно об этом инциденте в Москве.
Информация появилась на странице «Собчак против всех» в Facebook.
«На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на кандидата в президенты России напал помощник депутата Мосгордумы Шапошникова. С криками «это за Жириновского» он вылил на Собчак воду и сильно толкнул. Охрана задержала нападавшего, мы ждем полицию для составления протокола», - говорится на странице Собчак.
В своем Twitter Собчак недавно написала: «Ждем полицию уже 40 минут. Как так можно?»
В интернете появилась дополнительная информация о произошедшем.
«Этот гопник оказался помощником председателя Московской государственной думы Алексея Шапошникова.
За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы, нужно 40 минут.
Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти — опасно, вместе с такой властью — стыдно. Но мы не боимся. Мы обязательно это изменим.
Главная и ежедневная задача — добиваться от них выполнения обязанностей, соблюдения приличий и ответственности за все поступки. Полиция должна возбудить дело. Шапошников — извиниться и уволить такого помощника.
А мы все — не забыть им это нападение, как и десятки других нападений, украденные деньги, сидящих несогласных, развязанные войны — в день голосования. Насилие начинается с малого — и если мы его не остановим — не заканчивается никогда», - говорится на странице Ксении Собчак.