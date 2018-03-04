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Обшарпанный питерский шик: 25 фото удивительных двориков Санкт-Петербурга Удивительная фотоподборка!

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Истинно говорю вам, душа Санкт-Петербурга раскрывается не в Петергофском дворце, и даже не в Эрмитаже, а в старых обшарпанных двориках и подворотнях в исторической части города.

Выбивающиеся из общего ритма мегаполиса, лишенные солнечного света и насыщенной светской жизни, питерские дворы очаровывают разительными контрастами: надписи на латыни соседствуют с граффити, необычные старые скульптуры — с мусорками, а на фоне коммуналок кичатся своим видом новомодные небоскребы.

Дворовые лабиринты со световыми колодцами манят и призывают исследовать себя изнутри. Здесь черпала вдохновение Анна Ахматова, и именно тут находится последний маршрут Бродского. Предлагаем окунуться в уютную атмосферу культурной столицы России. Это 26 удивительных фото, сделанных в стареньких двориках Санкт-Петербурга.

Галерею целиком смотрите на сайте Ofigenno.com

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