Татьяна Буланова откровенно рассказала о новом браке
4 марта 2018 г., 18:48
Известная певица Татьяна Буланова сейчас не замужем. Недавно она раскрыла журналистам свои планы на личную жизнь.
После развода с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова сосредоточилась на воспитании младшего сына Никиты и карьере. Недавно Татьяна дала журналистам интервью, в котором заявила, что не исключает возможности, что вступить в третий брак. Но актриса предпочитает не строить планов. Все будет так, как начертано судьбой, пишет 7d.org.ua.