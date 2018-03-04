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Татьяна Буланова откровенно рассказала о новом браке

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Татьяна Буланова.

ФОТО: limon.ee

Известная певица Татьяна Буланова сейчас не замужем. Недавно она раскрыла журналистам свои планы на личную жизнь. 

После развода с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова сосредоточилась на воспитании младшего сына Никиты и карьере. Недавно Татьяна дала журналистам интервью, в котором заявила, что не исключает возможности, что вступить в третий брак. Но актриса предпочитает не строить планов. Все будет так, как начертано судьбой, пишет 7d.org.ua.

 

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