Татьяна Буланова откровенно рассказала о новом браке

После развода с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова сосредоточилась на воспитании младшего сына Никиты и карьере. Недавно Татьяна дала журналистам интервью, в котором заявила, что не исключает возможности, что вступить в третий брак. Но актриса предпочитает не строить планов. Все будет так, как начертано судьбой, пишет 7d.org.ua.