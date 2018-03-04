понедельник, 5 марта 2018 г.
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Скорее хочется посмотреть! Объявлен самый страшный фильм ужасов за всю историю

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ФОТО: Valeriy Kachaev/PantherMedia / Valeriy Kachaev

Самым жутким фильмом ужасов в истории признана испанская лента «Уиджи: Проклятие Вероники», вышедшая 26 февраля на стриминговом сервисе Netflix, сообщает NME.

Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes, где свои оценки выставляют как зрители, так и критики, составил 100%, пишет Ridus.ru.

Центральное место в фильме занимает доска для спиритических сеансов вызова душ умерших, которая и называется Уиджи. Еще ее именуют доской Дьявола, поскольку общение с загробным миром не может остаться безнаказанным. Дело в том, что Уиджи открывает врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно.

Картина Пако Пласы основана на реальных событиях, произошедших в 1991 году. Речь идет о гибели испанской школьницы, скончавшейся после игры с доской Уиджи.

Своими впечатлениями от просмотра зрители поделились в Twitter.

«Я почти в слезах, потому что фильм такой страшный, что просто невозможно», — призналась одна из пользовательниц, добавив, что больше никогда не сможет заснуть.

Впрочем, не все согласились с ее мнением. Один из юзеров пошутил, что его грудной ребенок страшнее испанского хоррора.

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