Восемь знаменитостей, которые жили на улице, а теперь располагают особняками

Успеха достичь трудно. Жизнь каждого человека уникальна, но есть одна вещь, которая объединяет всех успешных людей: непоколебимая вера в себя и свои мечты. Soulpost собрал жизненные истории о знаменитостях, которые порой не имели ничего, но добились признания и стали супербогатыми и известными:
Джим Керри
Когда Джим учился в школе, у его семьи возникли финансовые проблемы. Его отец потерял работу, а Джим, его сестры и брат закончили тем, что устроились на работу в свою же школу уборщиками. Семье даже пришлось жить в фургоне. После окончания школы, Джим нашел работу на металлургическом заводе Dofasco. В 2007 году, в одном из своих интервью, Джим сказал, что, если бы он не сделал карьеру в кино, он бы все еще работал на заводе, пишет Soulpost.ru.
Холли Берри
Холли назвали в честь … универмага! Позже, благодаря ее славе, универмаг «Холли» стал местной достопримечательностью в Кливленде, штат Огайо. Но до этого Холли пришлось пройти тернистый путь к славе. Ее отец избивал ее мать, а когда ей исполнилось 4 года, ушел из семьи. Холли была настойчива и амбициозна с детства. Во время обучения в школе, она выиграла конкурс красоты. После получения среднего образования она переехала в Нью-Йорк, и, когда у нее закончились деньги, ночевала в приютах для бездомных. Холли работала официанткой и барменом, пока, наконец, не стала частью телешоу «Живые куклы», которое принесло ей славу.
Сильвестр Сталлоне
Сильвестру не повезло в детстве. Во время рождения акушеры повредили лицевой нерв, который привел к невнятной речи и параличу лица будущей знаменитости. Позже он был помещен в школу для проблемной молодежи и выслушивал постоянные издевки других учеников. Молодой Сильвестр работал швейцаром и уборщиком в зоопарке. Он даже согласился сыграть роль в фильме для взрослых за $200, потому что лишился съемной квартиры, из которой его выселили за неуплату аренды, и провел 3 недели на улице. Позже он сказал: «Передо мной стоял выбор: либо участвовать в этом фильме, либо ограбить кого-то, потому что я дошел до края – до самого края пропасти».
В итоге, Сталлоне написал сценарий для «Рокки», который в итоге принес ему долгожданные деньги и известность. Продюсеры не желали делать его звездой фильма по собственному сценарию, потому что он был неизвестен, но Сталлоне все же получил роль, согласившись на более низкую прибыль.
Мадонна
Поп-звезда Мадонна всегда была бунтаркой. В юношестве, она мечтала стать танцовщицей и поехала в Нью-Йорк c $35 в кармане (где сразу же истратила $15 на ее первую поездку на такси). Чтобы оплатить арендную плату, Мадонна работала в сети ресторанов быстрого питания Burger King и Dunkin ‘Donuts, но недолго. Она подожгла печь, когда танцевала у стойки и вылила варенье на грубого клиента. После этого она работала гардеробщицей и моделью «ню». Ей пришлось арендовать квартиру в одном из самых дешевых, но наиболее опасных районов Нью-Йорка, где она подвергалась нападениям и подвергалась сексуальным домогательствам.
Как только Мадонна занялась пением, она перепробовала разные стили и направления и разорвала не один контракт с продюсерами, пока не стала суперизвестной благодаря песни «Everybody».
Чарли Чаплин
Самый известный фильм с участием Чарли Чаплина, величайшего комика 20-го века, назывался «Бродяга», и был основан на личных и печальных переживаниях Чаплина. Он вырос в бедности, рано потерял отца, а его мать имела психическое расстройство. Юный Чарли был готов к любой работе. Он доставлял газеты, был помощником врача, пилил деревья, и все это проделывал до 14 лет. После 14-ти он получил свою первую небольшую роль в театральной постановке — сыграл почтальона в «Шерлоке Холмсе». Когда Чарли получил сценарий пьесы, он не смог его прочитать, потому что был неграмотным (у него не хватало времени на учебу в школе), поэтому его брат помог ему вжиться в эту роль. Чарли так и не получил образование, но благодаря его таланту ему удалось построить отличную карьеру.
Eminem
Эминем никогда не был бездомным, но его детство и юность были нелегкими. Отец будущей звезды покинул семью сразу после рождения Эминема, а его мать, которой было всего 18 лет, отправилась в другой город на поиски лучшей жизни. Наконец, они обосновались в пригороде Детройта, в районе, где большинство детей были черными. Они издевались над Маршаллом Брюсом Мазерсом III (настоящее имя Эминема), и никто не воспринимал всерьез его интерес к рэп-культуре, поскольку считалось, что белые люди не могут читать рэп. Тем не менее, Эминем продолжал участвовать в рэп-битвах и постепенно завоевал всеобщее уважение. Теперь он один из самых продаваемых рэпперов в мире.
Крис Пратт
Когда-то в прошлом домом Криса Пратта был старенький фургон, теперь же актер является коллекционером дорогих ретро-автомобилей. Крис Пратт работал продавцом билетов и стриптизером, а также жил в палатке на улице и в машине, пока его не заметили, и не пригласили участвовать в сериале.
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез ушла из дома в возрасте 18 лет, потому что ее родители были против ее мечты стать кинозвездой. Вера Дженнифер в себя была непоколебимой — она спала на диване в танцевальной студии, и никогда не отказывалась от своей мечты.