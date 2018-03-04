Восемь знаменитостей, которые жили на улице, а теперь располагают особняками

Джим Керри

Джим Керри ФОТО: Scanpix

Когда Джим учился в школе, у его семьи возникли финансовые проблемы. Его отец потерял работу, а Джим, его сестры и брат закончили тем, что устроились на работу в свою же школу уборщиками. Семье даже пришлось жить в фургоне. После окончания школы, Джим нашел работу на металлургическом заводе Dofasco. В 2007 году, в одном из своих интервью, Джим сказал, что, если бы он не сделал карьеру в кино, он бы все еще работал на заводе, пишет Soulpost.ru.

Холли Берри

Холли Берри ФОТО: Scanpix

Холли назвали в честь … универмага! Позже, благодаря ее славе, универмаг «Холли» стал местной достопримечательностью в Кливленде, штат Огайо. Но до этого Холли пришлось пройти тернистый путь к славе. Ее отец избивал ее мать, а когда ей исполнилось 4 года, ушел из семьи. Холли была настойчива и амбициозна с детства. Во время обучения в школе, она выиграла конкурс красоты. После получения среднего образования она переехала в Нью-Йорк, и, когда у нее закончились деньги, ночевала в приютах для бездомных. Холли работала официанткой и барменом, пока, наконец, не стала частью телешоу «Живые куклы», которое принесло ей славу.

Сильвестр Сталлоне

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне. ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Сильвестру не повезло в детстве. Во время рождения акушеры повредили лицевой нерв, который привел к невнятной речи и параличу лица будущей знаменитости. Позже он был помещен в школу для проблемной молодежи и выслушивал постоянные издевки других учеников. Молодой Сильвестр работал швейцаром и уборщиком в зоопарке. Он даже согласился сыграть роль в фильме для взрослых за $200, потому что лишился съемной квартиры, из которой его выселили за неуплату аренды, и провел 3 недели на улице. Позже он сказал: «Передо мной стоял выбор: либо участвовать в этом фильме, либо ограбить кого-то, потому что я дошел до края – до самого края пропасти».

В итоге, Сталлоне написал сценарий для «Рокки», который в итоге принес ему долгожданные деньги и известность. Продюсеры не желали делать его звездой фильма по собственному сценарию, потому что он был неизвестен, но Сталлоне все же получил роль, согласившись на более низкую прибыль.

Мадонна

Мадонна ФОТО: Scanpix