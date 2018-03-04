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Вот это поворот: с завтрашнего дня в McDonald’s Эстонии будут продавать пиво

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ФОТО: Peter Kovalev

В редакцию портала Limon.ee просочилась пока еще секретная информация от нескольких людей по поводу того, что с понедельника, 5 марта, в ресторанах быстрого питания McDonald’s будут продавать пиво. 

Наши источники говорят, что в ресторанах будут продавать пиво Saku Originaal по цене 3 евро (за 0.33 л или 0.5 л - нам пока неизвестно). И его можно будет купить отдельно.  

Портал Limon.ee в течение пятницы и даже субботы усердно пытался получить комментарий McDonald’s по электронной почте и телефону, но тщетно. 

Мы будем следить за происходящим. Как только мы получим ответ от McDonald’s, обязательно дополним эту новость. 

Друзья, напишите в комментариях, вам что-нибудь известно в связи с этим? 

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