Вот это поворот: с завтрашнего дня в McDonald’s Эстонии будут продавать пиво

Наши источники говорят, что в ресторанах будут продавать пиво Saku Originaal по цене 3 евро (за 0.33 л или 0.5 л - нам пока неизвестно). И его можно будет купить отдельно.

Портал Limon.ee в течение пятницы и даже субботы усердно пытался получить комментарий McDonald’s по электронной почте и телефону, но тщетно.

Мы будем следить за происходящим. Как только мы получим ответ от McDonald’s, обязательно дополним эту новость.