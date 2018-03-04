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  • Представляющая Эстонию на «Евровидении» Элина Нечаева обратилась к поклонникам

Представляющая Эстонию на «Евровидении» Элина Нечаева обратилась к поклонникам ВИДЕОИНТЕРВЬЮ на русском!

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В субботу, 3 марта, поздно вечером стало известно, что в зрительском голосовании суперфинала отборочного конкурса на «Евровидение» от Эстонии победила русская оперная певица Элина Нечаева. Именно она и отправится отстаивать честь нашей страны в Португалию.

После недолгих ожиданий в пресс-центре Saku Suurhall на радость журналистам появилась жизнерадостная Элина, которую представители местных и зарубежных СМИ встретили бурными аплодисментами. 

Портал Limon смог одним из первых пообщаться с артисткой. 

Смотрите эксклюзивное видеоинтервью!

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