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  • Девушка нашла на улице кредитку и устроила онлайн-трансляцию своего шопинга

Девушка нашла на улице кредитку и устроила онлайн-трансляцию своего шопинга

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ФОТО: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Сначала она решила купить себе бутылку простой воды в супермаркете, затем пообедать в Mcdonalds.

Как сообщает Daily Mail, неизвестная девушка подобрала на улице Брикстона, Лондон, дебетовую карту, на которой было всего £30. Небольшая сумма ее нисколько не смутила, и она принялась тратить их до копейки.

Девушка даже угостила бездомного обедом. Изрядно подкрепившись, она направилась в магазин одежды, где приобрела себе спортивные брюки от знаменитого бренда. Остаток суммы на краденой карте она решила перевести себе на счет.

Самое забавное, что свой шопинг англичанка транслировала в Сети и не стеснялась признаться, что карта в руке принадлежит не ей.

«Сегодня утром я нашла на улице карту и потратила все, что было на ней. Теперь будьте внимательны и не теряйте больше свои карты. Я вас предупредила», - написала нечестная леди.

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