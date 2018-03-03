Девушка нашла на улице кредитку и устроила онлайн-трансляцию своего шопинга

Как сообщает Daily Mail, неизвестная девушка подобрала на улице Брикстона, Лондон, дебетовую карту, на которой было всего £30. Небольшая сумма ее нисколько не смутила, и она принялась тратить их до копейки.

Девушка даже угостила бездомного обедом. Изрядно подкрепившись, она направилась в магазин одежды, где приобрела себе спортивные брюки от знаменитого бренда. Остаток суммы на краденой карте она решила перевести себе на счет.

Самое забавное, что свой шопинг англичанка транслировала в Сети и не стеснялась признаться, что карта в руке принадлежит не ей.