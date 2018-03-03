Выяснилось, как на самом деле Кейт Миддлтон и Меган Маркл относятся друг к другу

Хотя до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри еще остается много времени, бывшая актриса вовсю посещает официальные мероприятия как представитель монаршей семьи. Эксперты по языку тела уже смогли выяснить, что Маркл чувствует себя довольно уверенно на публике.

На днях она впервые посетила официальное мероприятие — форум Royal Foundation — в компании Кейт Миддлтон, принцев Гарри и Уильяма.

И у специалистов появилась возможность проанализировать то, как Меган и Кейт относятся друг другу. Ведь в Сети ходили слухи, что Миддлтон переживала из-за растущей популярности Маркл.

Эксперт Джуди Джеймс рассказала изданию The Daily Mail, что герцогиня Кембриджская выглядела спокойной и уверенной, но переживала за экс-актрису из-за ее первого столь важного появления на публике, пишет Woman.

Однако Джуди полагает, что в будущем у них могут возникнуть трения, так как они не обменивались улыбками и почти не смотрели друг на друга. Тем не менее, как считает тренер по коммуникации Робин Кермод, Кейт и Меган чувствуют себя комфортно в обществе друг друга. Джеймс добавила, что, несмотря на свою эмоциональность и желание действовать, Маркл внимательно и с уважением слушала, когда Миддлтон говорила, а та, в свою очередь, не ставит себя выше будущей невестки.