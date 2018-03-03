Соперница Пелагеи пролила свет на предполагаемый роман с Телегиным

На днях сборная России по хоккею вернулась из Пхенчхана, где проходили Олимпийские игры. Недавно один из спортсменов, супруг певицы Пелагеи Иван Телегин, отмечал свое 26-летие. Жена на мероприятии не присутствовала — возможно, была занята карьерой или воспитанием маленькой Таисии. В любом случае, рядом с хоккеистом на торжестве было достаточно других девушек, пишет Starhit.
После праздника в Сети появилась неоднозначная фотография — женатый Телегин запечатлен в поцелуе с Кариной Лебедевой. После этого поползли слухи о неверности хоккеиста. Сама девушка, оказавшаяся в эпицентре скандала и заклейменная званием разлучницы, открестилась от каких-либо отношений с Иваном. По ее словам, этот снимок намеренно вырван из общего контекста ради шумихи.
«Единственное, что могу сказать по всей этой ситуации, что в их семье все хорошо! В моей личной жизни так же! Мы большой общей компанией друзей и родных поздравляли Ивана с победой. А фото, вырванное из контекста общего видео некими людьми, которые совершенно нас не знают, для того, чтобы посплетничать. Время такое и мир такой, люди любят обсуждать чужую жизнь. Это обычная провокация. Пелагея прекрасно меня знает, и также ей известно о том, что мы знакомы с Иваном с самого детства. Наши семьи дружат», — рассказала Карина «СтарХиту».
Судя по всему, Лебедева и Телегин считают вполне невинным поцелуи в губы. Сама Пелагея ограничивалась нейтральными комментариями относительно поведения мужа, хотя кто знает, какая реакция любимой супруги ждала Ивана дома. А вот поступок девушки наставница шоу «Голос» не одобрила, однако отнеслась к ней с неким снисхождением. «За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители», — сообщила артистка.