Соперница Пелагеи пролила свет на предполагаемый роман с Телегиным

После праздника в Сети появилась неоднозначная фотография — женатый Телегин запечатлен в поцелуе с Кариной Лебедевой. После этого поползли слухи о неверности хоккеиста. Сама девушка, оказавшаяся в эпицентре скандала и заклейменная званием разлучницы, открестилась от каких-либо отношений с Иваном. По ее словам, этот снимок намеренно вырван из общего контекста ради шумихи.

«Единственное, что могу сказать по всей этой ситуации, что в их семье все хорошо! В моей личной жизни так же! Мы большой общей компанией друзей и родных поздравляли Ивана с победой. А фото, вырванное из контекста общего видео некими людьми, которые совершенно нас не знают, для того, чтобы посплетничать. Время такое и мир такой, люди любят обсуждать чужую жизнь. Это обычная провокация. Пелагея прекрасно меня знает, и также ей известно о том, что мы знакомы с Иваном с самого детства. Наши семьи дружат», — рассказала Карина «СтарХиту».