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Внедорожник Тимати попал в ДТП и сгорел в центре Москвы ВИДЕО

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Тимати

ФОТО: Scanpix

По предварительным данным, в результате столкновения машин и последующего пожара пострадал телохранитель артиста.

СМИ сообщают, что автомобиль Gelandewagen, на котором передвигалась охрана рэпера Тимати, взорвался и сгорел в центре Москвы. Видео с горящим автомобилем появилось в Сети.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП на Мытной улице в Москве, где в результате столкновения иномарок Volkswagen и Gelandewagen последний автомобиль выгорел дотла. Как сообщает телеграм-канал Mash, сгоревший автомобиль принадлежит рэперу Тимати, в частности на нём передвигалась охрана артиста. Пострадал охранник Тимати — А. Родионов.

По предварительным данным, виновным в ДТП стал водитель Volkswagen, который подрезал автомобиль охраны Тимати.

Между тем, как отмечает сайт «Комсомольской правды», представители Тимати пока не подтверждают сообщения о взорвавшемся внедорожнике певца. Сам он тоже пока никак не прокомментировал появившиеся сообщения.

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