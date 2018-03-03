Внедорожник Тимати попал в ДТП и сгорел в центре Москвы

СМИ сообщают, что автомобиль Gelandewagen, на котором передвигалась охрана рэпера Тимати, взорвался и сгорел в центре Москвы. Видео с горящим автомобилем появилось в Сети.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП на Мытной улице в Москве, где в результате столкновения иномарок Volkswagen и Gelandewagen последний автомобиль выгорел дотла. Как сообщает телеграм-канал Mash, сгоревший автомобиль принадлежит рэперу Тимати, в частности на нём передвигалась охрана артиста. Пострадал охранник Тимати — А. Родионов.

По предварительным данным, виновным в ДТП стал водитель Volkswagen, который подрезал автомобиль охраны Тимати.